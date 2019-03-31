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Elazığ’da oy kullanma işlemi başladı

Bazı illerde olduğu gibi 419 bin 71 seçmeni bulunan Elazığ’da da sabah saat: 07.

31 Mart 2019 Pazar 07:39
Elazığ’da oy kullanma işlemi başladı

Bazı illerde olduğu gibi 419 bin 71 seçmeni bulunan Elazığ’da da sabah saat: 07.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren seçim için okulların yolunu tuttu.


Türkiye genelinde erken oy kullanan şehirler arasında yer alan Elazığ’da sabah saat: 07.00 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Sabahın erken saatlerinde bölge genelinde okullarda sandıklar kurularak, mühürlendi. Ardından oy kullanma saatinden önce gelen vatandaşlar bir süre bekledikten sonra saat:07.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı.419 bin 71 seçmenin olduğu Elazığ’da toplam bin 654 sandık kuruldu.


Seçim güvenliği kapsamında kentteİl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı yaklaşık 5 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığı öğrenildi.


İlk oy kullanan vatandaşlardan SüreyyeGecekuşu, “2019 yılı için sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevimizi yapmak için oy kullanacağımız bölüme geldik. Oylarımızı kullandık.Vatana ve milletehayırlı olsun” dedi.


Oy kullanan başka bir seçmen Çiğdem Kalkancı ise“Daha iyi bir yaşam için,daha güzel bir memleket için oyumuzu kullandık. Vatanave millete hayırlı olsun” ifadelerindebulundu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 07:39
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