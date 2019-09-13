Elazığ'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin tıra çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Mesut Cayhan'ın kullandığı 34 DT 0401 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun 35. kilometresinde A.P. idaresindeki 23 ES 551 plakalı çimento yüklü tıra arkadan çarptı. Sürücü Cayhan ile otomobildeki Feyyaz Tunç araçta sıkıştı.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Cayhan ve Tunç'un cesedi, ekiplerce sıkıştıkları araçtan çıkartılarak Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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