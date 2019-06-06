Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı
Elazığ’da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.06 Haziran 2019 Perşembe 14:14
Elazığ’da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır’a bağlantıyı sağlayan Güney Çevre yolu Yeni Köy kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 23 AR 268 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjeçarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç ters durdu. Kazada 1 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğersürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiyeekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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