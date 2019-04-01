Elazığ’da otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Keban karayolu Cip köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O. A. idaresindeki 10 V 6234 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir bahçeye girdi. Elektrik direğine çarparak duran otomobilde, sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde görevli Uzman Çavuş olduğu, görev yerine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.