Elazığ’daorman yangını Elazığ’da çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Elazığ’da çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesine bağlıGözeli köyü Ağılözü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın,kuru otlardan dolayı kısa sürede geniş alana yayıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ ve Sivrice’den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin çabası ile daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında, ağaçlarında içerisinde bulunduğu50 dönümlük alan zarar gördü.

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