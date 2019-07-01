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Elazığ’daorman yangını

Elazığ’ın Keban ilçesindeormanlık alandayangın çıkarken, ekili araziye de sıçradı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 03:07
Elazığ’daorman yangını

Elazığ’ın Keban ilçesindeormanlık alandayangın çıkarken, ekili araziye de sıçradı.Ekipler ve vatandaşların müdahale ettiği yangınkontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre,saat 17.00 sıralarında Keban ilçesinin Bükümlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangınçıktı. Rüzgarında etkisi ile büyüyenyangın kısa sürede büyüyerekbuğday tarlalarına da sıçradı.Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ,Keban , Ağınve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 700 dönüm ekili ve ormanlık alanın kül olduğu yangında,ulaşılamayan noktaları açmak için olay yerine greyder, kepçe ve iş makineleri gönderildi.


Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Yaklaşık 700 dönümlük alanın yok olduğunu dile getiren köy sakinlerindenAlparslan Orhan “Tek teselli can kaybının olmayışıdır. Allah devletimize zeval vermesin. Tüm birimleriyle gayret ediyorlar. İnşallah yakın saatler içerisinde yangın tamamıyla söndürülür” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 03:07
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