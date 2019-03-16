Elazığ’daokullardan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da 2 farklı okuldameydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre,il merkezinde farklı tarihlerde iki ayrı okulda meydana gelen hırsızlık olayında, 1 adet gitar ile kantinlerdenbin TL para çalındı.İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma dahırsızlık olayını gerçekleştirilen şüphelilerin B.K. ve E.E.Y olduğu belirlenirkenayrıca onlarla hareket eden bir şüpheli daha tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan şüphelilerden B.K. ve E.E.Y. tutuklanarak ceza evine gönderilirken diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.