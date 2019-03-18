Elazığ’da öğrencilere hoşaf ve buğday çorbası

Elazığ’daÇanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günükapsamında öğrencilere Çanakkale menüsü olarakyağlı buğday çorbası ve hoşaf ikram edildi.

Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamındaTürkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da çeşitli etkinliler düzenleniyor. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi, "Üniversite evinde" öğrencilere Rektör Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağtalimatıyla öğlen yemeği olarak ücretsiz yağlı buğday çorbası ve üzüm hoşafı verildi. Genç Kızılay Gönüllüleritarafından da yemeğe gelen öğrencilere, Çanakkale zaferinde Mehmetçiğin yemek listesi dağıtıldı. Daha sonra gönüllüler ve öğrenciler üniversite içerisinde sessiz yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından topluluk hep bir ağızdan Çanakkale türküsünü okudu.

Çanakkale şehitlerini anmak için üniversite evinde buğday çorbası ve üzüm hoşafı verildiğini belirten üniversite öğrencisi Onat Tekin, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin neler yaşadığını anlamasak bile en azından ne yemek zorunda olduklarını anlayabildik. Gerçekten çok iyi oldu” dedi.

Verilen menünün Çanakkale’de ne kadar zor koşullarda savaşıldığını gösterdiğini aktaran üniversite öğrencisi Emin Kuzgun ise, “Bu anlatılamaz. Kimse buna anlam vermez. Bu iki yemekle vatanı nasıl koruduklarını ve ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anlatıyor. Anlamını bize gayet iyi verdiler” diye konuştu.

ÇanakkaleZaferinin104’üncü yıl dönümünü kutladıklarını dile getiren Genç KızılayElazığ Şube Başkanı Mustafa Enes Taşise,“Üniversite evinde bir araya geldik. O günün şartlarında hangi yemeklerin yendiği kağıtlara notlar alarak dağıttık. Daha sonra sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdik. Farkındalık oluşturmak adına toplanmış bulunmaktayız. Çanakkale türkümüzü okuyarak buradaki gençliğe o zamanı hatırlatmak istedik"ifadelerini kullandı.

Etkinlik, dua edilmesinin ardından sonra erdi.