Elazığ’da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı Elazığ’da öğrencisi servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Elazığ’da öğrencisi servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 S 0026 plakalı öğrenci servisi ile 06 ED 3631 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada serviste bulunan 4 öğrenci hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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