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Elazığ’da "NesillerBuluşuyor" programı

Elazığ’da "NesillerBuluşuyor" temasıyla yapılan program kapsamında koruyucu aileler, çocuklar ve kurumdan ayrılıp hayata atılanlar bir araya geldi.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:01
Elazığ’da "NesillerBuluşuyor" programı

Elazığ’da "NesillerBuluşuyor" temasıyla yapılan program kapsamında koruyucu aileler, çocuklar ve kurumdan ayrılıp hayata atılanlar bir araya geldi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Koruyucu Ailelere, Okul Destek Projesi kapsamındaki çocuklar, aileler ve kurum bakımından ayrılarak hayata atılan gençlerin yer aldığı"Nesiller Buluşuyor" temasıyla Orduevinde iftar programı düzenlendi. Programa Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın eşi Berihan Kaldırım , İl Müdür Yardımcısı Ahmet Atalan , KADEM Elazığ temsilcisi Esra Soylu, Okul Destek Projesi Koordinatörü Ahmet Can katıldı.


Çocuk alanında yapılan hizmetlere değinen İl Müdür Yardımcısı Ahmet Atalan,"Çocuklarımıza kendi öz ailesi yanında yetişme şansını yeniden kazandırmaya yönelik sosyo-ekonomik destek hizmetlerin yanında, bu şansın oluşturulamadığı, öz ailesi yanında bakım şansını yitirmiş çocuklara da aile ortamlarında korunmalarını sağlayan evlat edinme ve koruyucu aile hizmetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda 30 koruyucu ailemiz yanında 41 çocuğumuz bulunmaktadır.Bununla birlikte Okul Destek Projesi kapsamında, kurumumuzda ayni-nakdi yardım desteği alan ailelerin 6.7. ve 8. sınıfta öğrenim gören çocuklarının sosyal, kültürel, eğitsel anlamda desteklenmesi ve Cumhurbaşkanlığıikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında başlatılan projedir. İlimizde proje kapsamında desteklenen 141 çocuğumuz bulunmaktadır.Kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında iken reşit yaşa girmiş ve istihdam edilerek hayata atılan gençlerimizin de her daim yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda desteklenen ve rehberlik hizmetinin sürdürüldüğü 250 gencimiz bulunuluyor" dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:01
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