Elazığ’da Mursi için gıyabi cenaze namazı Mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Elazığ’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Elazığ’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihte yerini alan Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Başkanlığınca, 68 yaşında hayatını kaybedenMursi’nin vefatı nedeniyle tüm Türkiye’de olduğuElazığ’da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğlen namazı sonrası İzzet Paşa Camiinde İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan namaza, Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze,STK Temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gıyabi cenaze namazı sonrası STK temsilcileri konuşma yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.