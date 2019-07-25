Elazığ’da mülteci sorunları ele alındı

Elazığ’da düzenlenen toplantıda mülteci sorunları ve çözüm yolları ele alındı. Toplantıda Elazığ’da yaklaşık 20 bin civarında mülteci bulunduğu da aktarıldı.

Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ile Birleşmiş Milletler MültecileriYüksek Komiserliği tarafından mülteciler ile ilgili toplantı düzenlendi. Bir otelde yapılan toplantıda BM Ankara Saha Ofisi Sorumlusu Akif Atlı tarafından mülteci, göç ve uyum çalışmaları hakkında bilgiler verilerek çözüm yolları üzerine konuşuldu.

Mülteci meselesinde Türkiye’nin sunduğu çözümlere destek olmaya gayret ettiklerini belirtenAtlı , “Çeşitli yerlerde ofisimiz vardır. Bunlardan bir tanesi ise Ankara’dadır. 50 ilden sorumludur. Elazığ’da bunlardan bir tanesidir. Türkiye’deki 4 milyon mültecinin yaklaşık 1 milyonu bizim bölgemizde yaşar. Elazığ’da 20 bin civarında mülteci olduğu tahmin ediyoruz. Kayıt güncellemesi devam ediyor olmasından dolayı kesin sayı söyleyemedim. Başka illerle karşılaştırıldığında sayı küçük görünebilir. Mersin’de 300 bin, Konya’da yaklaşık 150 bin, Ankara 120 bin, Kayseri’de 100 bin mülteci vardır. Antep ve Urfa’da350 binden fazla, İstanbul’da 500 bin civarında olduğu varsayılıyor” dedi.

"Türkiye’de yasa herkese uygulanır"

Mülteciler konusundaçok sayıda şehir efsanesi dinlediklerini dile getiren Atlı, “Herkes tanımadığına, duymadığına ilişkin hikayelere inanmaya daha temayüllü oluyor. Mültecilerin ellerini kollarını sallayarak gezdikleri, istediklerin üniversiteye kayıt oldukları, harç ödemedikleri, dükkan açma konusunda serbest oldukları, ruhsat alma zorunluluğu olmadığı, vergi vermek zorunda olmadıkları gibi hikayeler dinliyoruz. Türkiye’de yasa herkese uygulanır. Hükümet,belirli bir müddet belirli toplum guruplarına daha toleranslı davranmış olabilir. Bu sürekli olacak değildir. Normalde mültecileri bir ilde ikamete mecbur edilirler. Yani o ilde olduğunu göstermek üzere idareye imzaya giderler. Bazı yerlerde haftada bir bazı yerlerde ayda birdir.Geçici koruma altındaki Suriyelilerde bu bir müddet yoktu. Şimdi bunların hepsi düzenledi. Hepsi yasaya uygun yaşamaya zorunlu hale getirilmiş durumdadır” diye bilgi verdi.

Konuşmaların ardından toplantı karşılıklı soru cevapla sona erdi.