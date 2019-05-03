Elazığ’da motosiklet kazası: 1 ölü Elazığ’da motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Elazığ’da motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Bahattin Öğel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Turan A’ya (86) çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili polisin soruşturması sürüyor.

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