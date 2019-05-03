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Elazığ’da motosiklet kazası: 1 ölü

Elazığ’da motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:09
Elazığ’da motosiklet kazası: 1 ölü

Elazığ’da motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.


Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Bahattin Öğel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Turan A’ya (86) çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili polisin soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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