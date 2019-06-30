Elazığ’da motosiklet hırsızlığı,1 tutuklama
Elazığ’da çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.30 Haziran 2019 Pazar 10:45
Elazığ’da çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir motosiklet çalındı.Motosikletinin çalındığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi.Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlıekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmadapolis,çalıntı motosiklet ile birlikte 2 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkartılan 2 şüpheliden biritutuklanarak cezaevine gönderildi.
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