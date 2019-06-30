Elazığ’da motosiklet hırsızlığı,1 tutuklama Elazığ’da çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Elazığ’da çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir motosiklet çalındı.Motosikletinin çalındığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi.Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlıekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmadapolis,çalıntı motosiklet ile birlikte 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkartılan 2 şüpheliden biritutuklanarak cezaevine gönderildi.

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