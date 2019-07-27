Elazığ’da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Elazığ polisi motosiklet hırsızlığı yapan şüpheliyi yakaladı.27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:44
Elazığ polisi motosiklet hırsızlığı yapan şüpheliyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir iş yerinin önünden 5 gün önce motosiklet çalındı. İş yeri sahibi de hırsızlığı polise bildirdi. Çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hırsızlık olayını şüpheli N.Y’nin yaptığını belirledi. Şüpheli polisin çalışması ile bugün yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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