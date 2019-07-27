Elazığ’da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı Elazığ polisi motosiklet hırsızlığı yapan şüpheliyi yakaladı.

Elazığ polisi motosiklet hırsızlığı yapan şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir iş yerinin önünden 5 gün önce motosiklet çalındı. İş yeri sahibi de hırsızlığı polise bildirdi. Çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hırsızlık olayını şüpheli N.Y’nin yaptığını belirledi. Şüpheli polisin çalışması ile bugün yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.