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Elazığ’da motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da motosiklet çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:19
Elazığ’da motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da motosiklet çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir motosiklet çalındı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri fail yada faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.


Şüpheliler,İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:19
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