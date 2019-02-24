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Elazığ’da Mısır’daki idamlara tepki

Elazığ’da sivil toplum kuruluşları Mısır’da gerçekleştirilen idamlara tepki gösterdi.

24 Şubat 2019 Pazar 16:01
Elazığ’da Mısır’daki idamlara tepki

Elazığ’da sivil toplum kuruluşları Mısır’da gerçekleştirilen idamlara tepki gösterdi.


Türkiye Gençlik Vakfı,İnsani Yardım Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği, Kardeşlik Vakfı üyelerinin de aralarında olduğu bir çok STK, Mısır’da9 kişinin idam edilmesine tepki göstermek için öğretmenevinin önünde bir araya geldi. STK temsilcilerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı basın açıklamasında Mısır’a tepki gösterildi.


Basın açıklamasını okuyan TÜGVA Üniversite Başkanı Abdullah Altunkaya, “Mısır’da gerçekleştirildiği iddia edilen hukuki süreç, son idam kararları ile beraber net bir şekilde adaletin, hakkın ve hukukun ayaklar altına alındığı katliamlara dönüşmüştür. Bu noktada uydurma suçlamalarla hakkında idam kararı verilen 9 genç kardeşimiz darağacına götürülmüş ve şehit edilmiştir. Darbecilerin talimatlarıyla çalışan cunta mahkemeleri, birer idam makinelerine dönüşmüş durumdadır. Uluslararası toplumun, İslam ülkelerinin ve çeşitli uluslararası hukuk kuruluşlarının ciddi bir tepki vermemesi, arkasına Amerika, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gücünü alan darbecileri daha da azgınlaştırmaktadır. Bu durum, bizlerin kardeş olma ve Ümmet olarak birlik içinde hareket etme sorumluluğumuzu bizlere tekrardan hatırlatmalı ve bütün dünyanın Mısır’da üç maymunu oynadığı bugünlerde Müslüman kardeşlerimizin sesi olma misyonumuzu yeniden kuşattırmalıdır. Ey Mısır’daki yöneticiler, yargıçlar, hakimler,bu dava öyle bir dava ki, öyle bir güneş ki, bu güneşi ne Firavun ne Nemrut söndürebildi, siz de söndüremeyeceksiniz, sizin gücünüz de buna yetmeyecektir” dedi.


Basın açıklaması dua edilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:01
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