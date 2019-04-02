Elazığ’da Miraç Kandili’nde camiler doldu

Elazığ’da Miraç Kandili sebebiyle binlerce vatandaş camilere akın etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede ilahiler olundu, dua edildi.Gecenin önemiyle ilgili İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya bilgi verdi. Yatsı namazı sonrasında İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da süt ikramı yapıldı.