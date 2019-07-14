Elazığ’da minibüsler çarpıştı: 6 yaralı Elazığ meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Elazığ meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.T. idaresindeki 23 LA 534 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen A.Y. yönetimindeki 23 Y 5044 plakalı minibüse çarptı. Kazada, 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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