Elazığ’da minibüs şarampole yuvarlandı : 2 yaralı
Elazığ’da kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.02 Eylül 2019 Pazartesi 15:40
Elazığ’da kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlıYıldızbağları Mahallesi Seyisler Sokak Odunambarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LH 095 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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