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Elazığ’da Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarıyla Sektör Buluşması

Elazığ’da Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarıyla Sektör Buluşması toplantısı yapıldı.

26 Mart 2019 Salı 13:50
Elazığ’da Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarıyla Sektör Buluşması

Elazığ’da Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarıyla Sektör Buluşması toplantısı yapıldı.


Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarıyla Sektör Buluşması toplantısı yapıldı. Elazığ TSO toplantı salonunda yapılan buluşmada nitelikli eleman ve eğitim üzerinde duruldu.


Bugün dünyada iyi performans gösteren tüm ülkelerin elde ettikleri başarının merkezine insanı alarak yakaladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtük, “Son yıllarda 21. yüzyıl becerileri diye adlandırılan ve bugün olmazsa olmaz olarak görülen eğitim yaklaşımı, iletişim, takım çalışması, eleştiril düşüncebiçimi için var gücü ile çalışılmaktadır. Eğitimin merkezinde insan yer alır. Bu bakımdan eğitimden önce insanı konuşmamız gerekir. Türkiye’nin eğitimde ihtiyacı olan paradigmayı belirlemeden , gaye ve felsefesiolan bir evrensel pedagojiyi oluşturmamız güçtür” dedi.


Sektörün ihtiyaç duyduğu aranan eleman iş gücünü sektöre kazandırma adına bir hedefleri olduğunu vurgulayan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Eğer bir ekonomik gelişmeden bahsedeceksek bunun merkezinde nitelikli insan, iş gücü olmalıdır. Bunu kazandırmak adına bir çok plan projemiz vardı. Milli Eğitim bakanlığımız öyle bir modelleme çalışıp bunu bizim önümüze sundu ki, işte bu dedik.Kişisel beceri ile aldığımız eğitimve iş dünyasındaki ihtiyaçlar birbiri ile örtüşmüyor dedik. Bunların arasındaki tezatla birlikte hem mutsuzluk, karmaşa ve başarısızlık vardı. Mili Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte Elazığ iş dünyası olarak bunun çözümü noktasında ilk adımımız Elazığ Endüstri Anadolu Lisesinde attık.Ortak yürütme projesi ile bir yol almaya başlıyoruz” diye konuştu.


Toplantıya, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, kurum müdürleri, iş adamları ve öğretmenler katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:50
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