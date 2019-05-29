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Elazığ’da ‘meşaleli’ ve ‘havai fişekli’ sahur halayı

Elazığ’da bir araya gelen vatandaşlar, meşaleler ve havai fişekler yakarak davul, klarnet eşliğinde sahur halayı çekti.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:39
Elazığ’da ‘meşaleli’ ve ‘havai fişekli’ sahur halayı

Elazığ’da bir araya gelen vatandaşlar, meşaleler ve havai fişekler yakarak davul, klarnet eşliğinde sahur halayı çekti.


Elazığ’da sahurun 23’üncü gününde Yeni Mahalle Zafran Kavşağında bir araya geleni mahalle sakinleri, davul ve klarnet eşliğinde halay çekip, çiftetelli oynadı. Çaydaçıra oyunu ile başlayan etkinlik ardından vatandaşların halaya girmesiyle devam etti. Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar meşale ile havai fişeklerin yakılmasıyla birlikte renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliği izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ise telefonlarıyla sahur halayını görüntüledi.


10 yıldır bu geleneği devam ettirdiklerini belirten MuhtarAytaç Özcan, “Tam 10 yıldır geleneksel olarak her Ramazan ayının 23’üncü gecesinde bu programı düzenliyoruz. Bütün mahalle, genç, çocuk,ve yaşlısıyla birlikte bu organizasyonu yapıyoruz. Allah ömür verdikçe gücüm yettiği kadar mahallemizde bu geleneği devam ettireceğiz.Benden sonra da inşallah gençlerimiz bu geleneği devam ettirecektir. Etkinliğimiz, öncelikle Çaydaçıra oyunu ile başlıyor daha sonra meşaleler yanıyor. Daha sonra halaylar çektik ve o sırada havai fişekler patlattık. Akabinde buradaki vatandaşlarla birlikte sahur yemeğine geçeğiz ve evlerimize dağılacağız. Bundan dolayı da çok mutluyuz” dedi.


Ramazan ayı için İstanbul’dan gelen ve bu etkinlik için biletini ertelediğini ifade eden Neslihan Yaşar,“Babamın memleketi Elazığ. Sırf Ramazan ayında Elazığ’da bu güzellikleri görmek için tatilimi geçirmek üzere bu ayı seçtim. Çünkü Ramazan ayında Elazığ’ın çok farklı olduğunu söylemişlerdi. Böyle eğlencelerin, birlik beraberliğin olduğu ve özellikle ekipçe sahurda folklor ekibiyle oynamış olmaları, geleneksel yemekler ve kurulan güzel sofralar çok güzel. 3 yıl önce babamı kaybettim ruhu şad olsun ve bir yandan da ailemle de geçirmek istedim. Benim normalde iznim bitiyor ve yarın gitmem gerekiyor ama bana 23 plakasından dolayı 23’üncü gece şenliklerinin çok daha güzel olacağını söylediler. Bu gece burada olmaktan ve böyle bir güzelliğe şahit olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.


Ailecek halayı izlemeye geldikleri belirten Burhan Bilgiç ise, “Sahur programı için buraya geldik. 23’üncü geceyi her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaktayız. Eşim ve çocuklarımız ile birlikte geldik. Çok memnunuz. Ramazan ayının tüm ülkemize hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:39
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