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Elazığ’da "KYK Gönül Sohbetleri" programı

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Elazığ Ömer Bilginoğlu Yurt Müdürlüğü tarafından " KYK Gönül Sohbetleri" programı başlatılırken, ilk konuk ise Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof.

14 Mart 2019 Perşembe 11:23
Elazığ’da "KYK Gönül Sohbetleri" programı

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Elazığ Ömer Bilginoğlu Yurt Müdürlüğü tarafından " KYK Gönül Sohbetleri" programı başlatılırken, ilk konuk ise Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ oldu.


Yurtta yeni hazırlanan Sinan Aksu Kürsübaşı odasında gerçekleştirilen KYK Gönül Sohbetleri programına Rektör Demirdağ’ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, Yurt Müdürü Kayahan Topal, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Özer Liman ve Abdulsamet Eren ile öğrenciler katıldı.


Kürsü başı odasını geçtiğimiz hafta kullanmaya başladıklarını anımsatan Yurt Müdürü Kayahan Topal;"Odamızda bundan sonra belirli periyotlar halinde ilimizin ve ülkemizin önde gelen isimlerini yurtlarımızda kalan öğrencilerimizle buluşturacağız. Amacımız öğrencilerimizin akıllarında olduğu kadar gönüllerinde de iz bırakmak, bunun için de adını KYK Gönül Sohbetleri olarak koyduk. Rektörümüz gerek üniversite kampüsünde, gerek yemekhanede ve gerekse şehirde bizlerle birlikte olan birisi ama onu yurtlarda uzun bir süredir misafir etmediğimizi düşündük ve buraya davet ettik"dedi.


Öğrencilerin sıla hasreti çektiğine değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner ise, onların duygusal beklentileri olduğunu kendilerinin de bu durumu önemsediğini aktardı.


Öğrencilik yıllarında yurtta kaldığı dönemlerdeki anıları anlatanRektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise bugün ki yurtların imkanlarının kendi dönemleriyle kıyaslanmayacak bir düzeyde çok güzel olduğu kaydetti.


Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Rektör Demirdağ “Mesleki yaşantınızda başarılı olmak istiyorsanız şayet, kendinizi mutlaka geliştirin. En az iki yada üç yabancı dil öğrenmeniz sizin için bir avantaj olacaktır. Yine öğrencilik hayatınız da bazı dönüm noktaları olacaktır ve bu dönüm noktalarını en iyi şekilde değerlendirirseniz başarılı olacağınıza inanıyorum. Bizim varlığımızın sebebi sizlersiniz. Geleceğimizin teminatı gençler. Bu açıdan baktığımızda gençlerin olduğu yerde bizim olmamız gerekir"ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:23
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