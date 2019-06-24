Elazığ'da kuyuya düşen inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı 25 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucunda çıkarıldı.

Elazığ'da 25 metrelik kuyuya düşen inek,itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Baskil kara yolundaki Doktor Evlerinin bahçesinde bulunan 25 metrelik kuyuya inek düştü. Mahsur kalan ineğin sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda ineği bağladıkları halatlakuyudan çekerek çıkardı.

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