0553 313 94 23

Elazığ'da kuyuya düşen inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

25 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucunda çıkarıldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:36
Elazığ'da kuyuya düşen inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Elazığ'da 25 metrelik kuyuya düşen inek,itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Baskil kara yolundaki Doktor Evlerinin bahçesinde bulunan 25 metrelik kuyuya inek düştü. Mahsur kalan ineğin sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda ineği bağladıkları halatlakuyudan çekerek çıkardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:36
  1. Elazığ
  2. itfaiye ekipleri
  3. Elazığ-Baskil kara yolu
  4. Doktor Evleri
  5. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir’de TEM kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı
    1. Başakşehir’de TEM kenarında bulunan..
    2. Hükümlü koğuşu ateşe verdi!
    3. Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic ile..
    4. GÜNCELLEME - Tunceli'de biri turuncu,..
    5. Çaykur Rizespor'da kamp programı belli..
    6. Efeler Belediyesinden Kızılay’a destek
    7. Pakistan’da sel: Yüzlerce insan..
    8. Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor
    9. Tosya TSO, gençlik merkezi olacak
    10. Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR'la..
    11. İzmir'de iki motosiklet devrildi! Ölü..
    12. Tanzanya, Mersin ile ilişkilerini..
    13. Kazakistan’da mühimmat deposunda..
    14. Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru..
    15. Kartal'daki çöken bina davası ertelendi
    16. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    17. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    18. Bilecik’te yaz spor okulları açıldı
    19. Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi..
    20. Bahreyn muhalefetinden Manama'da..
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı