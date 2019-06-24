Elazığ'da kuyuya düşen inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
25 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucunda çıkarıldı.24 Haziran 2019 Pazartesi 15:36
Elazığ'da 25 metrelik kuyuya düşen inek,itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Baskil kara yolundaki Doktor Evlerinin bahçesinde bulunan 25 metrelik kuyuya inek düştü. Mahsur kalan ineğin sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda ineği bağladıkları halatlakuyudan çekerek çıkardı.
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