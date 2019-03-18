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Elazığ’da ‘Küçük Yüreklerden Bilinçli Annelere’ Projesi

Elazığ’da "Küçük Yüreklerden Bilinçli Annelere" Projesi kapsamında öğrencilere seminer verildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:05
Elazığ’da ‘Küçük Yüreklerden Bilinçli Annelere’ Projesi

Elazığ’da "Küçük Yüreklerden Bilinçli Annelere" Projesi kapsamında öğrencilere seminer verildi.


Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü tarafındanbaşlatılan ve Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından desteklenen "Küçük Yüreklerden Bilinçli Annelere" Projesi kapsamında 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencilerine yönelikseminer düzenlendi. Psikolog Çağla Gül vePsikiyatrist Zeynep Elyas Kayatarafından verilen seminerde,teknolojive internet bağımlılığı hakkında bilgi verildi.


Proje kapsamında 2’incisemineri yaptıklarını belirten Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar, “Bugün okulun kız öğrencilerine yönelik internet bağımlılığıyla ilgili ailede internet kullanımı, yararları ve zararlarıyla ilgili çok güzel bir seminer verildi. Çok faydalı bir seminer olduğunu düşünüyorum. Bu tip seminerlerin gençler üzerinde etkisi olumlu olacaktır. Kız çocukları bizim için çok önemli. Geleceğin annelerini ne kadar bilinçli yetiştirebilirsek toplum nitelik açısında o kadar iyi olur” dedi.


Proje kapsamında öğrencilerle olmaktan çok mutlu olduklarınıdile getiren PsikiyatristZeynep Elyas Kaya ise,“Özellikle kız çocuklarına yönelik olması projenin önemini 2 kat daha artırıyor. Çünkü bu çocuklar yarın toplumu inşa edecek.Her biri birer anne olacak. Meslek, sosyal ve ailehayatında önemli görevleri olan bireyler olacaklar. Geleceğin bugünlerde bu kadar güzel projelerle ileriye hazırlanmış olmasını çok sevinç verici. Bu tür faaliyetlerin içerisinde olmaktan keyif alıyoruz. Güzel bir etkinlikti.Teknoloji bağımlılığı dediğimiz şeyin bugün artık hastalık kabul edebilen pek çok farklı isimle anılan boyutlarına değindik. Selfie çekmeden duramamayı , telefondan uzak kalamamayı konuştuk. En sonunda da gerçek bilgiye ulaşmadığı için hiçbir şeybilmeyenlerin ne kadar öz güvenli olduğunu konuştuk. Keyifli ve öğretici bir etkinlik oldu ” diye konuştu.


Okulun konferans salonunda düzenlenen seminere, Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar, Psikolog Çağla Gül,Psikiyatrist Zeynep Elyas, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:05
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