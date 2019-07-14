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Elazığ’da KPSS heyecanı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da KPSS’ye giren binlerce aday ter döktü.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:56
Elazığ’da KPSS heyecanı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da KPSS’ye giren binlerce aday ter döktü.


Elazığ’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte, memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı. Sınava girenlerden bazılarının aileleri Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.


Sınava çalışmadığını belirten Mehmet Nuri Yorulmaz, “ Okul ve stajlardan dolayı bu sene hazırlanamadım. Ancak arkadaşlarım çalıştı. Onlara başarılar diliyorum. İnşallah, herkes adına sınav kolay geçer” dedi.


Sınava ilk defa girdiğini ifade eden Muhammet Bat, “Sınıf öğretmenliğinden bu sene mezun oldum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Çalışıp elimizden geleni yaptık. Tam anlamıyla başarılı olamasak da bir ihtimal umudumuz var. inşallah güzel olur. Herkes için başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.


Nişanlısı ile sınava geldiğini ve aynı heyecanı yaşadıklarını dile getiren Hapip Ülgen ise “Onlarla beraber aynı heyecanı yaşıyoruz. Hepsine başarılar diliyorum. Allah, kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Başarılar, inşallah güzel şeyler olur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:56
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