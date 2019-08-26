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Elazığ’da kış için ‘kurutmalık’ mesaisibaşladı

Elazığ’da yazın tazesi kışın ise kurutmalıkları yoğun olarak tüketilen patlıcan ve biberler, tek tek ipe dizilerek güneşin altındabırakılmaya başlandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:58
Elazığ’da kış için ‘kurutmalık’ mesaisibaşladı

Elazığ’da yazın tazesi kışın ise kurutmalıkları yoğun olarak tüketilen patlıcan ve biberler, tek tek ipe dizilerek güneşin altındabırakılmaya başlandı.


Elazığ’da kış hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu senedeyazdan başladı. Yaz aylarında taze taze tüketilen, kışın ise kurutulmuş dolmalık olarak sofralarda yer alan patlıcan ve biberler askılara asılmaya başlandı. Kent merkezinde kadınlar kendi imkanları ile kışlık tüketeceği kadar patlıcan ve biberi kuruturken, bazıları da bunun ticaretini yapıyor. Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Göllübağ Mahallesinde bahçesi bulunan Hacı Ömer Çetin de, doğal olarak yetiştirdiği patlıcan ve biberleri ailesi ve komşularının yardımı ile tek tek bahçeden toplayıp, içlerini oyduktan sonra ipe dizip kurutarak satışa hazır hale getiriyor. Yaklaşık 3 bin bağ kurutmalık yapan ve satan Çetin, Elazığ’ın dışında, yurt dışından memleketlerine gelen gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.


Kurutmalıkların kış yiyecekleri olduğunu anımsatan Hacı Ömer Çetin, “Sezon başladı.3 bine yakın bağ yapıyorum.Bunları dışarıdan gelip götürenler var. Elazığlı olup da bilenler gelip götürüyorlar. Almanya,Fransa ve Hollanda’dan gelip de Elazığ’dan alanlar var. Bizim Elazığ halkı da bazıları kendileri yapar,bazılar da satın alırlar. Komşularım, dostlarım ve arkadaşlarım gelip yardım ediyorlar. Bu iş bir kişi ile yapılacak iş değil. 5-10 kişiyle yapıyoruz, bazen işçi getiriyorum"dedi.


Kurutmalıkların dolmalık olarak bilindiğini de aktaran Çetin, Elazığ’da ve çevresindeise buna kofikdediklerini aktardı.


Komşusuna yardım amaçlı geldiğini belirten Mahmut Varol, “Tarladan halka,dolmalık biber ve patlıcan yapıyoruz. Yardım amaçlı buradayız. Bizde katkıda bulunmak için yardıma geldik. Vatandaşın gönül rahatlığıyla yiyebilmesi için natürel olarak tarladan halka sunmaya aracılık ediyoruz” diye konuştu.


Tüm ürünleri ekip biçtiklerini vurgulayan Tevhide Çetin ise, “Eve nasıl yaparsam dükkanıma da aynısını yaparım. Çünkü millet ona para verip yiyecek”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:58
  1. doğa

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