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Elazığ'da kesin aday listesi ilan edildi

Elazığ'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:13
Elazığ'da kesin aday listesi ilan edildi

Elazığ'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Elazığ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Elazığ'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Ağın: İbrahim Yıldız

Alacakaya: Başaran Yaşlı

Arıcak: Ferit Yıldırım

Baskil: İhsan Akmurat

Karakoçan: Ayhan Akbaba

Keban: Ömer Kaya

Kovancılar: Hacı Akpınar

Maden: Ersin Tolan

Palu: Efraim Ünalan

Sivrice: Ebubekir Irmak

 

- Cumhuriyet Halk Partisi

Ağın: Samiye Genç

Alacakaya: Nazmi Gürbüz

Kovancılar: Fatma Baş

Palu: Adnan Karadağ

 

- Milliyetçi Hareket Partisi

Elazığ: Bilal Çoban

Ağın: Ali Uslu

Alacakaya: Şahin Yıldırım

Arıcak: Hamit Temizsoy

Baskil: Tuncer Turus

Karakoçan: Selçuk Perdeci

Keban: Ahmet Turan Özcan

Kovancılar: Nuri Çolak

Maden: Orhan Yavuz

Palu: Muhammet Septioğlu

Sivrice: Turgay Gündoğan

 

- İYİ Parti

Elazığ: Ali Şekerdağ (Millet İttifakı)

Ağın: Yılmaz Serttaş

Baskil: Rahmi Ayas

Karakoçan: Mehmet Zeyneloğlu

Maden: Musa Orhan

 

- Saadet Partisi

Elazığ: Haluk Arslan

Ağın: Mehmet Özdem

Alacakaya: Davut Tunç

Arıcak: Kaan Ziya Yenihal

Baskil: Mehmet Künkül

Karakoçan: Alican Karadoğan

Keban: Bekir Kaya

Kovancılar: Yusuf Tangüner

Maden: Mehmet Altındal

Palu: İhsan Güngören

Sivrice: İbrahim Demirpolat

 

- Halkların Demokratik Partisi

Elazığ: Mehmet Kılıçtepe

Karakoçan: Mahmut Ercan

 

- Bağımsız Türkiye Partisi

Elazığ: Abdul Cemil Üner

Baskil: Ercan Kamer

Palu: İbrahim Hakan Şekercigil

 

- Vatan Partisi

Elazığ: Mehmet Bedri Gültekin

 

- Türkiye Komünist Partisi

Elazığ: Yavuz Karamahmutoğlu

 

- Bağımsız

Keban: Fethiye Atlı

Sivrice: Şener Durmuş

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:13
  1. Elazığ
  2. kesin aday listesi

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