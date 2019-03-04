Elazığ'da kesin aday listesi ilan edildi Elazığ'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Elazığ'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Elazığ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Elazığ'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: - Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ: Şahin Şerifoğulları Ağın: İbrahim Yıldız Alacakaya: Başaran Yaşlı Arıcak: Ferit Yıldırım Baskil: İhsan Akmurat Karakoçan: Ayhan Akbaba Keban: Ömer Kaya Kovancılar: Hacı Akpınar Maden: Ersin Tolan Palu: Efraim Ünalan Sivrice: Ebubekir Irmak - Cumhuriyet Halk Partisi Ağın: Samiye Genç Alacakaya: Nazmi Gürbüz Kovancılar: Fatma Baş Palu: Adnan Karadağ - Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ: Bilal Çoban Ağın: Ali Uslu Alacakaya: Şahin Yıldırım Arıcak: Hamit Temizsoy Baskil: Tuncer Turus Karakoçan: Selçuk Perdeci Keban: Ahmet Turan Özcan Kovancılar: Nuri Çolak Maden: Orhan Yavuz Palu: Muhammet Septioğlu Sivrice: Turgay Gündoğan - İYİ Parti Elazığ: Ali Şekerdağ (Millet İttifakı) Ağın: Yılmaz Serttaş Baskil: Rahmi Ayas Karakoçan: Mehmet Zeyneloğlu Maden: Musa Orhan - Saadet Partisi Elazığ: Haluk Arslan Ağın: Mehmet Özdem Alacakaya: Davut Tunç Arıcak: Kaan Ziya Yenihal Baskil: Mehmet Künkül Karakoçan: Alican Karadoğan Keban: Bekir Kaya Kovancılar: Yusuf Tangüner Maden: Mehmet Altındal Palu: İhsan Güngören Sivrice: İbrahim Demirpolat - Halkların Demokratik Partisi Elazığ: Mehmet Kılıçtepe Karakoçan: Mahmut Ercan - Bağımsız Türkiye Partisi Elazığ: Abdul Cemil Üner Baskil: Ercan Kamer Palu: İbrahim Hakan Şekercigil - Vatan Partisi Elazığ: Mehmet Bedri Gültekin - Türkiye Komünist Partisi Elazığ: Yavuz Karamahmutoğlu - Bağımsız Keban: Fethiye Atlı Sivrice: Şener Durmuş

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