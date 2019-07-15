Elazığ’da kazada yaralanan, bebek hayatını kaybetti

Elazığ’da otomobille traktörün çarpışması sonucu ağır yaralananve tedavi altına alınan bebek, hayatını kaybetti.

Kaza, 3 gün önce Elazığ-Bingöl Karayolu 30’uncu kilometresinde Değirmenönü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki DA MD 121 yabancı plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen H.T. yönetimindeki 23 AF 431 plakalı buğday yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki araç da yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada 1’i bebek 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren bebek Dicle Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 günün ardından bugün hayatını kaybetti.