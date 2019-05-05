Elazığ’da kaza kazayı getirdi: 3 yaralı Elazığ’da iki aracın karıştığı trafik kazasında otomobillerden birinin devirdiği ağaçta başka bir araca kaza yaptırdı.

Elazığ’da iki aracın karıştığı trafik kazasında otomobillerden birinin devirdiği ağaçta başka bir araca kaza yaptırdı. 3 kişinin yaralandığı kazada araçlar hurdaya döndü, bir otomobil ise refüjde yan şekilde asılı kaldı.

Kaza, 23.00 sıralarında Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T. G. idaresindeki 23 BE 087 plakalı otomobil ileE.Ş. idaresindeki 23 HK 859 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23 BE 087 plakalı otomobil, refüje çıkarak ağaçları devirdi.Devrilen ağaçlardan birisi o sırada karşı yönden gelen 23 HK 430 plakalı otomobilin üzerine düşerek başka bir kazaya sebep oldu. 3 kişinin yaralandığı kazada araçlar hurdaya döndü.Araçlardan birinin Refüje çıkıp ağaçları devirdikten sonra yan şekilde korkuluklarda askıda kalması dikkat çekti.

Kazayı görenlerinhaber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Bir süre çift taraflı trafiğe kapatılan yol, polislerin incelemesi sonrasında araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

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