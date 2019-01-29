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Elazığ'da kayıp başvurusunda bulunulan çocuk camide bulundu

Elazığ'da kayıp başvurusunda bulunulan çocuk saklandığı camide bulundu.

29 Ocak 2019 Salı 09:15
Elazığ'da kayıp başvurusunda bulunulan çocuk camide bulundu

Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesi'nde 12 yaşındaki M.E.K, akşam saatlerinde sokakta oyun oynarken babasının geldiğini görünce ders çalışmadığı için azar işiteceği düşüncesiyle eve gitmedi.

M.E.K'den uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Mahallede 2 saat süresince arama yapan ekipler, M.E.K'nin Hıdır Baba Camisi'nde olduğunu belirlendi. Haber verilen cami imamının kapıyı açması üzerine dışarı çıkarılan çocuk ailesine teslim edildi.

M.E.K'nin yatsı namazı sırasında camiye girdiği ve orada saklandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:15
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