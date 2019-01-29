Elazığ'da kayıp başvurusunda bulunulan çocuk camide bulundu Elazığ'da kayıp başvurusunda bulunulan çocuk saklandığı camide bulundu.

Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesi'nde 12 yaşındaki M.E.K, akşam saatlerinde sokakta oyun oynarken babasının geldiğini görünce ders çalışmadığı için azar işiteceği düşüncesiyle eve gitmedi. M.E.K'den uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Mahallede 2 saat süresince arama yapan ekipler, M.E.K'nin Hıdır Baba Camisi'nde olduğunu belirlendi. Haber verilen cami imamının kapıyı açması üzerine dışarı çıkarılan çocuk ailesine teslim edildi. M.E.K'nin yatsı namazı sırasında camiye girdiği ve orada saklandığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.