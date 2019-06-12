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Elazığ’da kavga: 2 yaralı

Elazığ’da Suriyelilerin yaşadığı mahallede meydana gelen tartışma sonucunda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
Elazığ’da kavga: 2 yaralı

Elazığ’da Suriyelilerin yaşadığı mahallede meydana gelen tartışma sonucunda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, merkeze bağlıRüstempaşa Mahallesi Aksaray Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli bir grup ile Rüstempaşa ve Sarayatik Mahallesi sakinleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı. Kavganın büyümesinin ardından iki tarafta bir birlerine ait iş yerinin camlarını kırdı. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin araya girmesiyle birlikte kavga, daha fazla büyümeden sona erdi.


Mahalle esnafı ile Suriyeliler arasında tartışma çıktığını ifade eden Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu, “Basit bir kavgayla başlayan olay diğer Suriyeli grupların müdahil olması sonucunda büyüdü. Sarayatik Mahallesinde topluca arkadaşımıza saldırmışlar. Bu şekilde vatandaş kayıtsız kalamaz. Biz Türkiye’de birlik beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Biz Suriye’ye girdik orada savaşıyoruz. Bu yaptıkları hareketler çok yanlış hareketler. Valimiz Belediye Başkanımız konuya el atmaları lazım. Biz bunlara burada kardeş olarak baktık. Onlar küçücük olayları büyütüyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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