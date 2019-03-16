Elazığ’da kasten öldürmeye teşebbüsten 2 şüpheli tutuklandı Elazığ’da bir şahsın silahla vurulması olayı ile ilgili2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ’da bir şahsın silahla vurulması olayı ile ilgili2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre,il merkezinde bir şahıs, pompalı tüfekle saldırıya uğradı.Vücuduna aldığı saçmalar ile yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler ise araç ile olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin H.B.G. ve M.G. olduğu tespit edildi. 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler,adliyeye sevk edildi. Mahkemeyeçıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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