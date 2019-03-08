0553 313 94 23

Elazığ’da kadınlar gününe özel program

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından hem hastane hemde bankalarda çalışan kadınlar için kadınlar gününe özel program düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 16:04
Elazığ’da kadınlar gününe özel program

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından hem hastane hemde bankalarda çalışan kadınlar için kadınlar gününe özel program düzenlendi.


Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında bugün hastanede kurulan stantta , hastaneye gelen kadınlara hem karanfil, hemde çeşitli hediyeler verildi. Yinehastane tarafından günün önemine binaen yapılan etkinlikler kapsamında bankalarda çalışan kadınlara yönelik program düzenlendi. Etkinliklere hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Seden Özkan, Anlaşmalı Kurumlar Müdürü Esengül Arslan, Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten katıldı.


8 Mart dünya kadınlar gününü kutladığını ifade eden genel müdür yardımcısı Seden Özkan, bugün Medical Park adına banka çalışanlarımızla kadınlar günü kutlamaya devam ediyoruz. Sektör temsilcileri ile ilgili hem hastanemizin yapacağı ve geliştireceği iş faaliyetleri ile ilgili, hem de bankacılık sektörü ile ilgili ne beklendiğini ve neler yapabileceğimizi tartıştık. Gün içerisinde hanımlara özel uygulamalı Medikal estetiklerden tutun, trend cilt bakımlarımızı güzelleşmek adına çağımızın yeniliklerinden söz ettik” dedi.


8 mart dünya kadınlar günü dolayısıyla bir araya geldiklerini belirten Anlaşmalı Kurumlar Müdürü Esengül Arslan, kentte tüm banka çalışanları ile bir organizasyon gerçekleştirdiklerini aktardı.


Her yıl olduğu gibi bu yıldadünya kadınlar günün de hastanede bir organizasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, “Giriş kısmında şirin bir stant kurduk. Gelen hanımlara çeşitli hediyeler sunduk. Küçükte olsa böyle organizasyonlar çok hoşlarına gitti. Bu tip önemli gün ve haftaları bizde çok önemsiyoruz.Bu vesileyle tüm hanımefendilerin bu özel ve anlamlı gününü kutluyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul'dan yeni bir rekor daha!
    1. Diriliş Ertuğrul'dan yeni bir rekor..
    2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    3. "Somali güneş ve rüzgar enerjisinde..
    4. Kuzey Makedonya'da Suriye'deki tutuklu..
    5. Bakan Kurum proje hakkında konuştu:..
    6. FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi..
    7. GAÜN’de iş hayatında kadının gücü..
    8. Liglerde play-off maçları tarihleri..
    9. Başkan Öztürk 8 Mart Dünya Kadınlar..
    10. Galatasaraylı futbolcular, eşlerine..
    11. Kastamonu MHP İl Başkanlığı Pınarbaşı..
    12. Girişimci Kadınlar konferansı..
    13. Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal..
    14. Kano’da 5 sporcu milli takım forması..
    15. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan..
    16. Derede kaybolan Kader Buse'nin babası..
    17. KPSS’siz personel alan kamu kurumları..
    18. "Elektrikte hizmet anlayışı farklı bir..
    19. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi öğrencilerin..
    20. Ünlü hayırsever Monik İpekel:..
    21. Atiker Konyaspor taktik çalıştı
    22. Kadın Meclislerinden 8 Mart açıklaması
    23. SAÜ’de proje yönetimi eğitiminin..
    24. "'Sıfır Atık' projesi bir kadın..
    25. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan,..
    26. Ortaylı; “Tarihin önemli insanları..
    27. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel sergi
    28. Türkiye Gençler Serbest Güreş..
    29. Çınar’dan büyüme değerlendirmesi
    30. Jandarmadan kadınlara karanfilli jest
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem