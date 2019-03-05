Elazığ’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Semineri

Elazığ’daAdalet Bakanlığına bağlı kurumlarda görevli personellere “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” semineri verildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamındaAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Adalet Bakanlığıişbirliğiyle diğer illerde olduğu gibi Elazığ’da da 2 günlük seminer gerçekleştirildi. 2 gün süren “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” seminerine Elazığ Ceza İnfaz Kurumu , Çocuk Eğitim Evive Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli personelkatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ndenSosyalÇalışmacıMuhammet Melik Alev seminerde kadın erkek fırsat eşitliği, şiddet türleri, şiddetin kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili mevzuat, kanunun kapsamı ile barınma hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Kadına şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi ile hareket ettiklerini belirtenİl Müdürü Suat Kenç is, il genelinde bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.