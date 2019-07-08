Elazığ'da kaçak kazı yapan şüphelilere suçüstü Köy evinin avlusunda kaçak kazı yaparken drone ile tespit edilen 4 şüpheli, kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir köy evinin avlusunda kaçak kazı yaparken jandarmaya ait drone ile tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Tadım köyü civarında kaçakçılık ve uyuşturucu faaliyetlerinin önlenmesine yönelik drone yardımıyla arazi taraması gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde bir evin avlusunda define amaçlı kaçak kazı yapıldığını tespit eden ekipler, alanı fiziki takibe alarak 4 şüpheliyi kazdıkları çukurda suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan aramada tarihi değeri olan küp, 40 metre elektrik kablosu, manivela, kazma, kürek ve kazı alanında biriken suyu tahliye etmek amacıyla kullanılan dalgıç pompa ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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