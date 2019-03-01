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Elazığ’da kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 480 paket kaçak sigara ile 6şişe içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

01 Mart 2019 Cuma 09:46
Elazığ’da kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 480 paket kaçak sigara ile 6şişe içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, Diyarbakır yolu Maden ilçesiGezin Jandarma Karakol Komutanlığı önündeyol kontrol uygulaması yaptı.Ekiplerin uygulama sırasında şüpheli 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada kaçak 480 paket sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi.


Ekiplerde araçta bulunan 3 Irak uyruklu şahsı gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:46
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