Elazığ’da kaçak içki ve sigara ele geçirildi
Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 480 paket kaçak sigara ile 6şişe içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.01 Mart 2019 Cuma 09:46
Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 480 paket kaçak sigara ile 6şişe içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, Diyarbakır yolu Maden ilçesiGezin Jandarma Karakol Komutanlığı önündeyol kontrol uygulaması yaptı.Ekiplerin uygulama sırasında şüpheli 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada kaçak 480 paket sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi.
Ekiplerde araçta bulunan 3 Irak uyruklu şahsı gözaltına aldı.
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