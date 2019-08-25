Elazığ’da jandarmadanmotosiklet denetimi

Elazığ’da jandarma ekipleri 8 farklı noktada motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde eş zamanlıtrafik kazalarının en aza indirilmesi,sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının daha üst seviyeye çıkarılmasıamacıyla Jandarma trafik ve asayiş birimleri tarafından motosiklet denetimi gerçekleşti. Bu kapsamda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde jandarma trafik ve asayiştimleri 8 noktada eş zamanlı motosiklet denetimiyaptı.

Denetimlerde motosikletlerin çalıntı olup olmadığı, sürücü ve araç tescil belgeleri ve kaskdenetimleri kontrol edildi.