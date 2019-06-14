0553 313 94 23

Elazığ’dajandarma 2 yılda, 14 teröristi etkisiz hale getirdi, 597 kilo esrar ele geçirdi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 yıl içerisinde yaptığı çalışmalar kapsamında 14 teröristi etkisiz hale getirirken, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 597 kilo esrar ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

14 Haziran 2019 Cuma 11:41
Elazığ’dajandarma 2 yılda, 14 teröristi etkisiz hale getirdi, 597 kilo esrar ele geçirdi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 yıl içerisinde yaptığı çalışmalar kapsamında 14 teröristi etkisiz hale getirirken, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 597 kilo esrar ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.


İl Jandarma Komutanlığı’nın, sorumluluk sahasında yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini,emniyet ve asayişi sağlamak ile kaçakçılıkla mücadele kapsamında tüm personeli ile 24 saat aralıksız çalışmaya devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda son 2 yıl içinde 6 bin 204 asayiş, bin 446 kaçakçılık ve183’ü terör olmak üzere toplam 7 bin 833olaya müdahale etti.Artırılan devriye miktarları ve vatandaşların yardımı ilemeydana gelen olayların yüzde 99’u aydınlatılarak Türkiye geneli aydınlatma oranında Elazığ İl Jandarma Komutanlığı 4’üncü sırada yer aldı. Bir önceki döneme göre hırsızlık olaylarının aydınlatılması oranında yüzde 10 artış sağlandığı bildirildi.



27 bin 508 şüpheli yakalandı


2 yıllık çalışmalar kapsamında 9 milyon 61 bin 484 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan27 bin 508 şüpheli yakalandı.4 milyon 993 bin 148aracın sorgulandığı süreçte, 144araç da ele geçirildi.Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı şahıs sorgulama sayısı ve sorgu sonucu yakalama sıralamasında ülkede 3’üncüsıraya yükseldi.



11 organize suç örgütü çökertildi


Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında icra edilen operasyonlar 11 organize suç örgütü çökertilirken, 597 kilogram esrar, 278 gram metamfetamin, 175 gram eroin, 365 adet sentetik hap,67 bin 798 kök kenevir bitkisi, 81 bin 588 paket gümrük kaçağı sigara, 18 bin 955 litre kaçak içki, 5 bin 30 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olaylara karışan3 bin 71 şüpheli gözaltına alındı.



“14 terör örgütü etkisi hale getirildi”


Bölücü terör örgütü PKK’yayönelik düzenlen operasyonlarda ise 14 terörist etkisiz hale getirilirken,terör örgütüne yardım ve yataklık yapan şahıslar ileçok sayıda silah ve malzemenin ele geçirildiği de öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri hız kesmiyor
    1. Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri hız..
    2. Germencik Türk Burcu Yaşam Alanı..
    3. Oğuzhan Özyakup birliğine teslim oldu!
    4. Düzce’de kaldırıma taşan bitkiler..
    5. Talak hakkında bilgiler verilmelidir
    6. “Yüzde 100” bu kez Amasya’da
    7. 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi..
    8. Sivas’ta trafik kazası 5 yaralı
    9. Evkur Yeni Malatyaspor, Kamara için..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın..
    11. Öykü Arin için imza kampanyası
    12. Bakan Selçuk'tan 'İyi tatiller' videosu
    13. Kale Gençlerbirliği ilk maçını kazandı
    14. Çin’de heyelan faciası: 1 ölü
    15. Konya'da uyuşturucu operasyonu
    16. Bakan Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na..
    17. TED Kolejinde yıl sonu gecesi
    18. Bağcılar’da 155 bin öğrenci karne..
    19. Dünyevileşme kalpte mi yoksa kalıpta..
    20. Bolu’da, uyuşturucu haplarla yakalanan..
    21. Kayseri'deki sağanak
    22. İşitme engelli milliler Avrupa beşincisi
    23. Körfez’de sahillere bakım
    24. Bahar ve yaz operasyonlarında 14..
    25. Şehit Necmettin öğretmenin öğrencileri..
    26. Kastamonu’da trafik kazası: 2 yaralı
    27. Şanlıurfa’da 75 bin Suriyeli öğrenci..
    28. Jandarma alımları 2019 uzman erbaş ek..
    29. KDK’dan Portekiz Ombusdmanlık Kurulu..
    30. Cevizli Park hizmete açıldı
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!