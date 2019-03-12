Elazığ’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılı

Elazığ’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında program düzenlendi.

Belediye Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda sinevizyon gösterisinin ardından şiir ve tiyatro etkinlikleri yapıldı.

Milli mücadelede Türk milletinin duyduğu heyecanı aktaran Kara Kaya Fen Lisesi Müdürü Yadin Çelik, “Ümidi ve imanı İstiklal Marşı’ndan daha güzel dile getiren başka bir şiir yoktur. Türkün ölüm kalım savaşı olan bu marş aynı zamanda o eşsiz kahramanlığı eşsiz yansıtan bir destandır. İstiklal Marşını iyi anlamak için yazarı Mehmet Akif’i iyi tanımak lazım. Akif kimdir. Mehmet Akif safahat şairi Çanakkale’yi destanlaştıran vatan şairi fikir ve dava adamıdır. Yazdığı şiirde yaşanan sefillikler yoksulluklar ve umut dile gelir. Halkı birliği bağımsızlığa ve orduya destek vermek için manevi konularda camilerde vaizler verip hakla hitap etmiştir. Kurtuluş savaşı sürerken orduya ve halka manevi güç vermiştir. İstiklal Marşı yazmış kahraman ordumuza ve milletimize hediye etmiştir. Akif sadece İstiklal Marşımızın yazarı değildir. O aynı zamanda Türk milleti için vatan bayrak bağımsızlık kavramların karşılığıdır. Akif mısraları ve yazılarıyla hep milletin sesi olmuştur” dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Gül, Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, kurum müdürleri,öğretmenler ve öğrenciler katıldı.