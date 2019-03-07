0553 313 94 23

Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı

Elazığ’da bir işyerine düzenlenen silahlı, bıçaklı saldırıda 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

07 Mart 2019 Perşembe 20:09
Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı

Elazığ’da bir işyerine düzenlenen silahlı, bıçaklı saldırıda 1’i ağır 4 kişi yaralandı.


Olay,İzzet Paşa Mahallesi Hacı Kaya Sokak’ta bulunan bir yufkacıda meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan bazı kişiler iş yerine pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Saldırıda, iş yeri sahibi E.Ç. ağır, yanından çalışan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ve taksi ile kentteki hastanelere kaldırıldı.


Polis olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin tespit edip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 20:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin darbe planladığı Venezuela'dan Türkiye'ye sürpriz teklif!
    1. ABD'nin darbe planladığı Venezuela'dan..
    2. FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları..
    3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib..
    5. "Deniz ticaretinin önemi her geçen gün..
    6. Yalçın Topçu, Kırşehir’de ‘Yerel..
    7. "Bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim..
    8. Messi 9 ay sonra Arjantin Milli..
    9. "Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına..
    10. Üç aylar için hazırlandı! İzlenme..
    11. Balıkesir'de dolandırıcılar suçüstü..
    12. Gaziantep'teki olaylarda 6 kişinin..
    13. Huawei, en güçlü "1+1" antenlerini..
    14. Frank Hoogerbeets yine bildi!..
    15. Yıldırım, "Gençler Soruyor Başkan..
    16. ABD’li General Votel : “Suriye’den..
    17. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de
    18. Eminönü’nde otomobil denize uçtu
    19. Eminönü'nde otomobil denize düştü
    20. Muğla'da dolandırıcılık operasyonu
    21. Şanlıurfa'daki terör propagandası..
    22. 45 ilde 84 kişiyi dolandıran suç..
    23. Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı: 4..
    24. GÜNCELLEME- "Gezmek için" otomobil..
    25. "31 Mart'ta İzmir'de değişim başlayacak"
    26. Sınırdan acı haber geldi! 1 asker şehit
    27. Bakan Çavuşoğlu: "CHP üzerinden PKK,..
    28. Akdeniz’de 4.3 büyüklüğünde deprem
    29. Marmara Denizi’nde yapay resiflerle..
    30. Hentbol: Kadınlar Süper Lig
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı