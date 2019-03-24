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Elazığ’da iş dünyası istişare toplantısı

Elazığ’da düzenlenen istişare toplantısında iş dünyası bir araya geldi.

24 Mart 2019 Pazar 13:17
Elazığ’da iş dünyası istişare toplantısı

Elazığ’da düzenlenen istişare toplantısında iş dünyası bir araya geldi.


Platform 23 ve Elazığ Belediyesi iş birliğinde İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenledi. Kültür Park Mamürat’ül Aziz Kongre Salonunda yapılan toplantıda iş dünyasının sorunları, neler yapılması gerektiği dile getirildi.


Elazığ’ı yatırıma hazır hale getirebilmek için alt yapı ve üst yapı çerçevesinde bir çok çalışma yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,“Ancak para tatlı ve sıcaktır. Para zorla bir yere gelmez. Sevdiği yere gelir. O nereyi severse orayı gider bulur. Ancak paranın bir özelliği daha vardır. Mıknatıs gibidir. Gittiği yerediğer paraları da çeker. Para parayı, yatırım yatırımı çeker. Gelen yatırımcılar eğer bir yere yatırım yapmak istiyorsa yaşanabilirlik düzeyine bakar. O şehre yatırım yaptıktan sonra mühendislerimi getireceğim ve orada yaşayacak olan insanlar olacak. O şehrin tiyatrosu, sineması, yaşam şartları,yolları, parkları, bahçeleri ne durumda diye bakar. Baktıktan sonra yatırımcı öyle gelir.O zaman biz önce şehir zeminini ekime hazır hale getirmeliyiz. Çiftçilerin araziyi ekime hazır hale getirmesi gibidir. Siz kirli bir toprağın üzerine atacağınız tohumda sonuç alamazsınız. Önce humuslu bir toprak seçmeniz lazım, orayı sürmeniz lazım. Ondan sonra toprağa tohumu ekip, başaktan taneleri toplamanız lazım. Elazığ bu süre içerisinde bir çok aşamalardan geçti. Yine en büyük aşamamız Elazığ’a yatırımcı getirmek için yatırımcının önünde ki engelleri kaldırmak, imkanları açmaktır. Siz üretin, imalatını yapın ben sizin bir pazarlama müdürünüz gibi onu yurt içinde ve dışında anlatıyım. Pazarlamasını yapıyım” dedi.


Toplantıya Başkan Yanılmaz’ın yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu,Platform 23 Başkanı Harun Altunbaş,STK temsilcileri, iş adamları ve kurum müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:17
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