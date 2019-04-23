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Elazığ’da "Huzurlu Sokaklar" uygulaması3 aranan şahıs yakalandı

Elazığ polisinin yaptığı "Huzurlu Sokaklar" uygulamasında aralarında uyuşturucu ve hırsızlık suçundan aranan şüphelilerin de olduğu 3 şahıs yakalandı.

23 Nisan 2019 Salı 12:17
Elazığ’da "Huzurlu Sokaklar" uygulaması3 aranan şahıs yakalandı

Elazığ polisinin yaptığı "Huzurlu Sokaklar" uygulamasında aralarında uyuşturucu ve hırsızlık suçundan aranan şüphelilerin de olduğu 3 şahıs yakalandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı uygulama da bin 300 şahıs ve 160 araç sorgulandı. Yapılan uygulamada uyuşturucu madde bulundurmak ve hırsızlık suçundan aranan 2, yoklama kaçağı ise 1 şahıs yakalandı.


Öteyandan,1 internet kafeye çocuk müşteri bulundurmak suçundan işlem yapılırken, 2 araca da cezai işlem uygulandı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 12:17
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