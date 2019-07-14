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Elazığ’da huzur uygulamasında cezaevi firarisi yakalandı

Elazığ polisinin yaptığı uygulamada 2 bin 943 şahıs sorgulanırken, cezaevi firarisi1 şüpheli yakalandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:33
Elazığ’da huzur uygulamasında cezaevi firarisi yakalandı

Elazığ polisinin yaptığı uygulamada 2 bin 943 şahıs sorgulanırken, cezaevi firarisi1 şüpheli yakalandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, ülke genelindeolduğu gibi Elazığ’da da ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi. Elazığ polisi uygulama kapsamında il genelinde 2 bin 943 şahıs ve 766 aracı sorguladı. Yapılan sorgulamalarda, cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı. 1 adet kesici alet ile 5 adet tabanca mermisininele geçirildiği uygulamada trafik yönünden eksiklikleri bulunan 20 araca da cezai işlem uygulandı.


İş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde ise, 2’sinekimlik bildirimsiz olarak işçi çalıştırmaktan, 1’inekons çalıştırmaktan, 1’ine mesul müdür bulundurmamaktan, 5’inekapalı alanda sigara içirmekten ve 6 şahsa da kapalı alanda sigara içmekten idari işlem uygulandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:33
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