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Elazığ’da huzur uygulamasında 9,5 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ polisininyaptığı ‘Huzur 23’ uygulamasında9,5 kilogramkubar esrar ele geçirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:56
Elazığ’da huzur uygulamasında 9,5 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ polisininyaptığı ‘Huzur 23’ uygulamasında9,5 kilogramkubar esrar ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suç işlenmesinin önlenmesi ve kentin asayişini sağlamak amacıyla "Huzur23 Asayiş Uygulaması" yapıldı. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada,133 umuma açık işyeri denetlendi ve 5 noktada yol uygulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde 180 araç ile bin 20 şahıs sorgulandı.


Uygulamada,trafik yönünden eksiklikleri bulunan 9 araca cezai işlem uygulandı. İşyerlerinin denetimlerinde ise, 4’üne kapalı alanda tütün mamulleri tüketmekten, 2’sine sigortasız işçi çalıştırmaktan, 2’sine çalışan bilgilerini emniyete bildirmemekten, 3’üne de ruhsatsız olarak faaliyet göstermek,kons çalıştırmak ve açıktan alkol aldırmaktan idari işlem yapıldı.


Ayrıca, uygulama sırasında ekiplerden kaçan bir aracın yapılan çalışmalar sonucunda durdurulduğuve kaçış esnasında araçtan atılan bir poşet içerisinde 9,5 kilogramkubar esrarele geçirildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:56
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