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Elazığ’da "Huzur 23" uygulaması

Elazığ polisi tarafından "Huzur 23" uygulaması gerçekleştirildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:55
Elazığ’da "Huzur 23" uygulaması

Elazığ polisi tarafından "Huzur 23" uygulaması gerçekleştirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması ile kentin huzur ve genel asayişinin sağlanması amacıyla “Huzur 23" uygulamasıdüzenlendi.Uygulama kapsamında,77 umuma açık işyeri, 28 metruk bina, 12 park bahçe ve 285 araçta toplam bin 300 şahıs sorgulandı. Polis, yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilen 3 şahsı yakalarken, 1’i ruhsatsız olarak faaliyet gösteren, diğeri kimlik bildirimsiz işçi çalıştırmaktan olmak üzere 2 iş yerine idari işlem yaptı.


Öteyandan çeşitli konulardan eksiklikleri bulunan toplam 5 araç sürücüsüne isecezai işlem uygulandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:55
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