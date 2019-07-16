Elazığ’da ‘HİSER’ projesi bilgilendirme toplantısı

Elazığ ’da ’HİSER’ projesi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Elazığ TSO tarafından, Hizmet Sektörü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Desteği (HİSER) kapsamında, kentteki sağlık ve turizmcilere (Sağlık, Gastronomi, Musiki, Doğa Kültür, termal ve otelcilik ) yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ilekentte faaliyet gösteren sektördeki firmaların yöneticileri katıldı.

Turizm ve sağlık sektörlerine yeni yatırımların geleceğini ve yapılacak yatırımlarla Elazığ’ın bu sektörlerde gerektiği payı alacağını belirten Vali Çetin Oktay kaldırım, “Turizm sektörü şuan çok önemli. Turizm en çok döviz getiren kalemlerden birisi. Türkiye de ekonomi olarak gerçekten besleyen ve ayakta tutan bir sektör bu pastadan pay almak için Elazığımızda hem turizmi çeşitlendirme ve geliştirme ile sağlık turizmi dahil olmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. İyi yoldayız ve ziyaretçi sayımız artıyor. Yeni yatırımlar geliyor. Kış turizmi, hem doğa turizmihem dealternatif sağlık turizmi gibi alanlarda inşallah yeni alanlar ve destinasyonlaroluşturarak turizm sektöründen Elazığ gerektiği payı alacaktır” dedi.

TSO Başkanı Asilhan Arslan ise , “Geldiğimiz noktada Elazığımız doğal kültürel yapısıyla gerek otel yatak kapasitesiyle gerek sağlık anlamında hastanelerinin yatak kapasitesi varlıklarıyla ciddi anlamda bir potansiyel teşkil ediyor. Bizler, bunları yüksek katma değerli turizm faaliyetleri adına çeşitli organizasyonlar yapmalıyız. Artık, Elazığ destinasyon olmaya başladı bunu kalıcı kılmalıyız. Bu kalıcı kılma adına sahanın gereksinimleri var. Sahada yapmamız gereken işlerimiz var. Bu konuda sizlerde tüm bu unsurları tartışmanın neticesinde de fikir birliğine ulaşarak turizmimizi de şaha kaldırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılarla istişare yapıldı.