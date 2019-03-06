Elazığ’da hırsızlık ve kapkaç yapan 2 şüpheli tutuklandı Elazığ’da 3 ayrı hırsızlık ile kapkaç olayına karışan2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ’da 3 ayrı hırsızlık ile kapkaç olayına karışan2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezinde 3 ayrı evin bahçesinden bakır malzemeler, bir kişinin de cep telefonu kapkaç yapılarak çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Çalışma kapsamında tespit edilen 3 şüpheli operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi,1’i ise serbest kaldı.

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