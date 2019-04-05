Elazığ’da hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı Elazığ’da polisin ev hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da polisin ev hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde farklı tarihlerde 2 ayrı evde televizyon hırsızlığı meydana geldi.Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler,şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheliler tespit edilerek operasyon yapıldı.Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan televizyonlardan biri de bulundu.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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