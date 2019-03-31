Elazığ’da hasta ve engelliler sandığa taşındı

Elazığ’da oy kullanmak isteyen engelli ve hasta vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından taşınarak, oy kullanmaları sağlandı.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri birimi, Mahalli idareler seçiminde oy kullanmak isteyen engelli ve hasta vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için hizmet verdi. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar, 112 Acil Komuta Merkezi’ni arayarak ekiplere ulaştı. Hazır bekletilen araçlar hasta ve engellileri alarak oy kullanacakları okula götürüp, oyunu kullanmasının ardından evine tekrar bıraktı.

Yeni Mahallede ikamet ve yürüme güçlüğü çeken Bilal (79) ve Fatma Karakaya (80) çifti de ekiplerden yardım istedi. Yaşlı çifti ekipler, evinden alıp oyunu kullanacağıİmam Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine götürüldü. Bin 353 nolu sandıkta oyunu kullanan çift, daha sonra tekrar evine bırakıldı.

Oyunu kullanabileceklerini belirten Bilal Karakaya, “Devletimiz iyidir. Allah çok razı olsun, memnunuz. İğneleri vardı gelip yapıp gittiler. Bir kuruş paramız da gitmedi. Bizi arabayla alıp okula getirdiler orada oyumuzu kullanıp bir daha geri getirdiler. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum hangi parti hayırlıysa Allah ona yardımcı olsun. Hakkımızda hayırlısı kimse o olsun” dedi.